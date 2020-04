John Isner compare le confinement à… son match record interminable contre Mahut à Wimbledon

Pendant cette période de "Lockdown" et confinement, le temps semble parfois un peu long pour certains. John Isner fait visiblement partie de ceux-ci. Le joueur de tennis américain a posté une photo de lui et Nicolas Mahut lors de leur célèbre rencontre interminable à Wimbledon en 2010 (toujours actuellement le plus long match de tennis de l’histoire). Il utilise cette image en se rendant compte qu’en réalité le confinement/ le lockdown va durer un bon moment… un peu comme cette rencontre ! Une petite dose d’humour qui ne fait pas de mal en ce moment.

Pour la petite histoire, la rencontre a été remportée par Isner sur le score de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 et s’est déroulée sur trois jours ! Pour un total de 11 heures et 5 minutes et de douze records homologués par le guiness book.