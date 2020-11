Johansson à propos de Goffin : "C’est douloureux de voir que son joueur n’est pas heureux"

Ce mardi, David Goffin était éliminé au deuxième tour des Masters de Paris par le 105ème mondial. Une fin de saison décevante, mais pas étonnante… C’était la cinquième défaite de rang pour le joueur belge qui ne trouve plus les émotions depuis quelques semaines, son dernier match remporté datant de l’US Open en septembre.

Dans les journaux du groupe Rossel, Thomas Johansson, entre-temps devenu ex- coach de David Goffin, se confie : "J’ai vu un gars qui n’avait plus de plaisir à jouer et ça, je ne le comprends pas ! Tout ce que je constate, c’est qu’il n’est pas le seul dans le cas…"

L’entraîneur a souffert de voir son protégé ne pas s’investir à 100% ces dernières semaines et comprend mal ce qu’il se passe. "C’est douloureux de voir que son joueur n’est pas heureux sur un court. Je ne comprends pas ce blocage. Les joueurs restent des privilégiés en cette période ; ils peuvent continuer à pratiquer le sport qu’ils adorent et gagne de l’argent, même si le contexte est difficile."

Alors qu’est-ce qui a coincé pour le numéro 1 belge ? Philippe Dehaes, consultant tennis pour la RTBF, essaie de donner des éléments de réponse : "Fin de saison compliquée pour David Goffin, essentiellement à cause du Covid. Garder la motivation et l’envie de travailler quand la saison est stoppée par le virus, c’est très compliqué pour certains joueurs. En plus David a été contaminé par le virus et il a aussi dû annuler son mariage. La variation d’atmosphère et l’absence de public ont aussi pu influencer les performances de David, qui est probablement plus sensible qu’un autre joueur à ce type de changement."

