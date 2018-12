Joachim Gérard remporte pour la 3ème fois les Masters en fauteuil roulant

Joachim Gérard a remporté pour la troisième fois le Masters de tennis en chaise roulante en simple dimanche à Orlando, en Floride, face au numéro un mondial Shingo Kunieda. Le Belge, 6e mondial, l'a emporté en trois sets: 6-1, 6-7 (3/7), 6-3. Joachim Gérard avait déjà enlevé le Masters en simple en 2015 et 2016.

Le natif de Limelette, 30 ans, avait fort à faire en finale face à Shingo Kunieda. Le Japonais de 34 ans est, en effet, le numéro un mondial de la discipline, et dispose d'un palmarès pléthorique, pour lequel on le compare parfois à un "Roger Federer du tennis en fauteuil".

Joachim Gerard a parfaitement débuté la rencontre en s'offrant facilement le premier set sur le score de 6-1. La deuxième manche a été plus serrée et le Japonais se montra le plus fort au tie-break (7/3).

Dans la manche décisive, le Belge a fait le break à 4-3 en sa faveur, et en a tout de suite profité pour conclure sur son service.

"Le plan de bataille établi par mon coach était de l'agresser sans avoir peur", a réagi Gérard." Ça a parfaitement marché jusqu'à 6-1,3-1 puis le vent m'a un peu perturbé. Mais au troisième set, j'ai repris ma tactique de départ et à partir de là, plus rien ne pouvait m'arrêter".