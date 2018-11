Joachim Gérard prêt pour aller décrocher un troisième titre au Masters

Les Masters de tennis en fauteuil roulant, les Championnats du monde officieux de la discipline, se déroulent du 28 novembre au 2 décembre à Orlando, aux Etats-Unis.

Côté masculin, notre compatriote Joachim Gérard figurera parmi les 8 meilleurs joueurs mondiaux qui se disputeront la victoire.

Joachim Gérard est actuellement 6ème au ranking mondial de l’ITF. Le Belge a été finaliste, le week-end dernier, des Masters de double, associé au Suédois Stefan Olsson.

Médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016, Joachim Gérard a remporté les Masters en 2015 et 2016. Il a pris la troisième place l’an dernier.

"Le niveau du circuit évolue constamment vers le haut. Mais les dernières semaines ont été bonnes. Je me sens prêt. Dans les prochains jours, et en particulier à partir de ce weekend une fois sur place, nous allons mettre la dernière petite touche pour être au top. Je vais me donner à fond pour terminer l’année sur une très bonne note et viser pourquoi pas une finale", a expliqué Joachim Gérard avant ce grand événement.