Joachim Gérard : "Mon année n'a pas été incroyable, mais j'ai les crocs, avant le Masters"

La phase finale de la Coupe Davis n’est pas la dernière compétition tennistique de l’année. Cette semaine se déroulent aussi les Masters en fauteuil. "Les" Masters, parce que le simple et le double sont à nouveau réunis en un même lieu. En l’occurrence Orlando, aux Etats-Unis.

Deux joueurs belges participent à ces Masters, Joachim Gérard (en simple et en double), et Jef Vandorpe (en double). Le principe est toujours le même, la compétition regroupe les huit meilleurs joueurs du monde, et les huit meilleures paires du monde ; cela commence par une phase de poules ; et cela se termine par des demi-finales et une finale.

Joachim Gérard est devenu LE grand spécialiste du Masters de simple. Il a gagné l’épreuve trois fois, ces quatre dernières années.

Rencontre avec le joueur belge, quatrième mondial, avant son début de compétition…

Joachim, vous êtes tenant du titre. Faut-il encore vous considérer comme le favori cette année ?

Non, je ne pense pas. Parce que mon année n’a pas été incroyable. Elle a plutôt été en demi-teinte. Je suis quatrième mondial actuellement, mais s’il y avait un classement de l’année, je serais peut-être tout juste dans le top 8. Malgré cela, je vais entamer les Masters avec les crocs, en voulant faire aussi bien que l’année passée, donc en voulant gagner. C’est une compétition que j’apprécie beaucoup, et j’ai hâte d’en découdre, dans ce bel endroit.

Vous y allez sans pression, comme souvent, au Masters ?

Oui, surtout cette année, où j’ai simplement envie de prester le mieux possible, de donner tout ce que j’ai, et de sortir la tête haute. Même si le résultat n’est pas là, je n’aurai aucun regret, si je me suis donné à 100%.

Vous n’avez pas encore gagné de tournoi en simple cette année…

J’en ai gagné pas mal en double, j’ai fait trois ou quatre finales en simple. Mais je n’en ai pas gagné, et c’est là où le bât blesse. Je n’ai pas non plus fait de grands résultats contre les joueurs du top 10. J’en ai peut-être battu deux ou trois sur l’année, ce qui n’est pas énorme. Ce Masters est un bon moyen, pour moi, de montrer que c’était une erreur de ma part, et que je repars sur de bonnes bases pour l’année 2020.

Vous n’avez pas non plus réussi de bons résultats, en simple, dans les Grands Chelems. Il y a toujours ce problème de pression, dans les Grands Chelems…

La pression sera toujours là, mais il faut savoir faire avec. Cette année, j’ai montré beaucoup de faiblesses à ce niveau-là. C’est pour cela que je travaille très dur avec mon coach mental, et mes deux autres coaches, sur le terrain, tous les jours. Avec la perspective de 2020, qui sera une année riche, avec les Jeux Paralympiques en plus des 4 Grands Chelems, comme principaux rendez-vous.

Sur les Grands Chelems, on a l’impression que vous ressentez plus que de la pression. Qu’il s’agit d’un véritable blocage. Ce n’est jamais le cas dans les Masters…

Pour les Masters, j’ai déjà fait le travail, j’en ai déjà gagné au moins un. Pour les Grands Chelems, c’est le contraire, la confiance n’est pas là, et je me mets la pression. Tout changera sans doute si j’en gagne un. Je sais que j’en suis capable. Je veux oublier toutes les erreurs du passé, et bien prester en Grand Chelem l’année prochaine.

Ecoutez l’interview plus complète de Joachim Gérard…