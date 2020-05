Joachim Gérard : "Je vise deux médailles aux JO de Tokyo"

Joachim Gérard, médaillé de bronze à Rio, était l’invité de l’Insta Live RTBF/Sport. Le champion de tennis en fauteuil vit assez bien le confinement. Il profite de sa famille. Au menu, ballades avec sa compagne et son chien. Mais aussi, jeux de société et série télé en attendant déjà la 5e saison de la Casa de Papel. Sans oublier le jardinage, la cuisine et les interminables parties de Playstation en ligne avec les amis… Au grand dam… De Madame.

Entraînement à l’AFT à Mons

Le quadruple vainqueur des Masters fait partie des 177 sportifs de haut niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles. Du coup il peut aller s’entraîner au centre de l’AFT à Mons comme David Goffin et Ysaline Bonaventure. Si David, domicilié à Monaco ne s’entraîne pas à Mons, Joachim et Ysaline se relaient sur les terrains montois. " On s’arrange pour ne pas être présents en même temps sur les terrains. On se fait un planning sur la semaine. On alterne tennis et salle de musculation. Je préfère rester m’entraîner à Mons parce qu’on a la chance de pouvoir jouer à l’intérieur sur surface dure. Dans mon club (ndlr : celui de Justine Henin à Limelette) je ne peux que jouer en extérieur sur terre battue ".

Un bonheur d’être à la maison

Cela fait 20 ans que Joachim voyage de tournoi en tournoi. Il apprécie cette période qu’il passe à la maison. " Cela me fait énormément de bien de passer du temps à la maison. En général je suis parti entre 20 et 25 semaines par an. Je suis heureux de passer du temps avec ma compagne. Et de la soutenir. Elle est infirmière en soins intensifs et c’est une période compliquée pour elle. Donc c’est bien de pouvoir être présent à ses côtés ".

Tokyo 2021 : Objectif… Deux médailles

Pour Joachim le report des Jeux n’est pas un problème. Il ira au JO avec les mêmes objectifs en 2021. " Pour moi ce n’est pas grave. J’irai à Tokyo avec un double objectif. Faire mieux que ma médaille de bronze remportée en simple à Rio. Et aller chercher une médaille en double aussi. Je ferai tout pour y arriver. Et puis j’espère aussi être présent à Paris en 2024 ".

Victoire en grand chelem et place de Numéro 1 mondial

A 31 ans, Joachim est plus ambitieux que jamais. Pour lui les meilleures années sont à venir. " J’ai remporté 4 tournois du Grand Chelem en double mais aucun en simple. Je rêve d’y arriver. Pourquoi pas cette année vu que l’US Open et Roland Garros sont toujours au programme. Et j’aimerais aussi décrocher, à terme, la place de numéro 1 mondial " confie Joachim qui compte 28 titres et 3 participations au JO.

Hâte de revenir sur le circuit pro

Le numéro 1 belge se réjouit aussi de retrouver ses adversaires sur le circuit, qui sont devenus, au fil des années de véritables amis. A commencer par son partenaire de double Stefan Olsson. " C’est un ami proche sur le circuit. Il voulait prendre sa retraite après Tokyo 2020. Donc je ne sais pas encore si j’irai avec lui en double l’an prochain aux JO. Sinon je pourrais y aller avec un autre partenaire de double, un Belge très prometteur " Ce Belge très prometteur c’est Jef Vandorpe qui rêve d’avoir une aussi belle carrière que Joachim.

Fin du confinement en famille

Joachim sait exactement ce qu’il fera à la fin du confinement. " J’ai hâte de retrouver mes parents autour d’un bon repas en famille ", en attendant " Jo " continue ses séances ciné avec sa compagne, avec au menu de ce mercredi, " Into the Wild " film culte de l’année 2007.