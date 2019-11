Joachim Gérard: "Gagner un Masters, même pour la quatrième fois, fait toujours autant plaisir"

Joachim Gérard a gagné le Masters de tennis en fauteuil pour la quatrième fois en cinq ans. En finale, il a battu le Britannique Alfie Hewett 6/3-6/2. Le Masters, c'est SON tournoi. Il n'avait pas encore gagné la moindre compétition en 2019, et il n'avait battu que très peu de joueurs du top 8. Mais chaque année (presque chaque année), au mois de novembre, quand arrive cet officieux Championnat du monde, il est là, et il est le meilleur.

Il était tenant du titre, donc il avait beaucoup de points à défendre. S'il n'avait pas réussi de bons résultats, il risquait donc de ne plus faire partie des meilleurs joueurs du monde, et de perdre sa place dans les tournois du Grands Chelems. Il a surmonté cette pression de la meilleure des manières.

Entretien avec le joueur belge, après sa victoire à Orlando, en Floride...

Joachim, vous devez vous pincer pour y croire, à ces quatre victoires en cinq ans ?

Ca reste une chose incroyable. Je ne dois pas me pincer, parce que je pense que j'ai toujours été capable de faire des très bons résultats. Maintenant, le faire vraiment, c'est autre chose. Et ça, je ne le réalise pas encore. Après l'avoir gagné une première fois, on se dit que tout est possible. Finalement, la seule année où je ne le gagne pas, je perds contre le futur gagnant. Ca aurait donc pu, pourquoi pas, être du cinq sur cinq. Je suis très heureux d'avoir gagné cette quatrième fois, et j'ai hâte d'à nouveau défendre mon titre l'année prochaine, et de faire d'autres choses magnifiques.

Dans cette compétition, on dirait que vous arrivez parfaitement à trouver l'équilibre entre la gestion de la pression, et la confiance. Sans excès de confiance non plus. Vous êtes chaque fois le favori, ou l'un des favoris, mais rien n'est jamais gagné d'avance...

Je ne sais pas si je suis l'un des favoris ou pas, mais on sait tous de quoi je suis capable au Masters. Et je pense que les joueurs se préparent, et savent aussi que je suis un potentiel vainqueur. Chaque fois que j'arrive sur la compétition, je me dis que je vais me donner à 100%, et qu'on verra bien ce qu'il en sortira. Cette année, j'ai malheureusement perdu un match en poule, mais cela ne m'a pas porté préjudice, et j'ai pu me donner à fond jusqu'au bout. Avec la victoire à la clef.

Cela a été la semaine au cours de laquelle vous vous êtes senti le mieux sur le court, la semaine qui vous a rendu le plus heureux, cette année ?

Oui, et la semaine qui m'a rendu heureux, pas par rapport à mon niveau de jeu, mais par rapport au travail fait avec mon nouveau coach depuis trois mois. Voir que les résultats sont là, avec les nouvelles choses qu'on a mises en place, l'installation de mon jeu, c'est ça qui me fait surtout plaisir. A côté de cela, je ne pense pas avoir fait une semaine extraordinaire, en terme de niveau de jeu. J'ai fait des très bons sets par-ci, par-là. Mais des moins bons aussi. Cette finale n'était pas un match d'anthologie. C'était moyen, des deux côtés. Mais j'étais sans doute simplement plus solide.

Gagner le Masters fait toujours aussi plaisir que la première fois ? Est-ce que chaque victoire a une saveur différente et particulière ?

La première était incroyable, avec le fait de battre deux fois le numéro un mondial. Pour la deuxième, j'ai terminé une année paralympique de cette manière, et c'était génial. L'année passée, c'était assez inattendu, parce que j'ai dû faire mon retour dans le top 8, et j'ai eu un nouveau coach. Et cette fois-ci, c'était encore inattendu. On est arrivés sans avoir joué le moindre tournoi auparavant, pendant plus de deux mois. Et on voulait juste un peu prendre la température par rapport à ce qu'on avait mis en place avec mon nouveau coach. Et au final, ça reste une victoire incroyable, dont je vais me souvenir encore longtemps. Cela fait plaisir de voir que ce que l'on met en place porte ses fruits.

Vous n'avez gagné qu'un seul tournoi cette année, et c'était celui-ci. Cette victoire est-elle de nature à complètement vous rassurer, et vous mettre en confiance avant l'année prochaine ?

Oui, tout à fait. Maintenant, je n'ai pas envie d'être trop confiant. Cette victoire m'a prouvé que le travail payait, donc il faut continuer à travailler. Et travailler sur les trois plans, tennis, physique, et mental. C'est surtout le mental, qui a toujours été mon point faible, et on l'a encore vu cette semaine. Même si mon tennis et mon physique sont là, si mon mental est défaillant, je peux y laisser quelques plumes. Il faut être présent du début à la fin d'un match et d'un tournoi. Ca, il va encore falloir le travailler. Et quand j'atteindrai cette constance mentale, je pense que je serai un joueur très très dur à battre.

Une saison de tennis, c'est long, de début janvier à fin novembre. Vous allez vous accorder un peu de repos, maintenant ?

Oui, je vais avoir une petite semaine de repos, en rentrant. Je vais pouvoir passer du temps avec ma famille et mes amis. Et puis, il va falloir se remettre très vite au boulot, parce que la saison 2020 commence bientôt. Et nous aurons de gros objectifs. Il aura bien sûr les quatre Grands Chelems, mais aussi les Jeux Paralympiques de Tokyo. Il va falloir travailler pour tout ça. Et ne pas avoir d'excès de confiance. Cette semaine a été bonne, et je voudrais retrouver ces sensations-là, et d'autres encore meilleures, dans tous mes tournois de l'année prochaine.

Vous essayerez de gagner un premier Grand Chelem en simple. Et il y aura Tokyo. On doit dire "surtout" Tokyo ? Ce sera l'objectif numéro un ?

Non, ce ne sera pas "surtout" Tokyo. Cela reste un objectif équivalent aux Grands Chelems. On va se donner à fond pour ces cinq tournois. Et bien sûr pour les Masters, où je défendrai mon titre. Et à côté de cela, j'ai encore plein d'autres tournois, qui seront très importants pour moi. J'aurai envie de les réussir, et de ramener plus de titres l'année prochaine que cette année, surtout en simple.