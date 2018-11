Joachim Gérard gagne son 1er match au Masters de double, Jef Vandorpe s'incline

Joachim Gérard a remporté son premier match au Masters de double en chaise roulante, mercredi à Bemmel aux Pays-Bas. Jef Vandorpe a par contre dû s'incliner.

Associé au Suédois Stefan Olsson (N.3), Joachim Gérard s'est imposé 6-0, 6-1 face à l'Argentin Agustin Ledesma et le Brésilien Daniel Rodrigues (N.7) dans le groupe A qui se compose aussi de la première tête de série formée par les Français Stephane Houdet et Nicoals Peifer, ainsi que des Espagnols Daniel Caverzaschi et Martin de la Puente (N.6).

Joachim Gérard et Stefan Olsson ont remporté le British Open cette saison et atteint la finale à Wimbledon.

Dans la poule B, avec le Néerlandais Ruben Spaargaren (N.8), Jef Vandorpe a lui dû baisser pavillon devant les Néerlandais Tom Egberink et Maikel Scheffers (N.4) 7-5, 2-6, 6-3.

L'Argentin Gustavo Fernandez et le Britanique Gordon Reid (N.2) ainsi que les Japonais Shingo Kunieda et Takashi Sanada (N.5) complètent le groupe.