Joachim Gérard file en finale du double aux Masters

Associé au Suédois Stefan Olsson, Joachim Gérard s'est qualifié pour la finale du double au Masters de tennis en fauteuil roulant samedi à Orlando, Etats-Unis.

Joachim Gérard et Stefan Olsson ont pris la mesure en demi-finales de Jef Vandorpe et du Néerlandai Ruben Spaargaren 6-2, 6-1. Gérardet Olsson, vainqueurs à Wimbledon et à l'Open d'Australie cette année, joueront en finale lundi contre les Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer.

Dimanche, Joachim Gérard, quatrième mondial, tentera de faire de même en simple mais il devra pour cela signer l'exploit de battre le numéro 1 mondial, l'Argentin Gustavo Fernandez. L'autre demi-finale mettra aux prises le Britannique Alfie Hewett (N.6) au Japonais Shingo Kunieda (N.2). Joachim Gérard, tenant du titre, a remporté déjà à trois reprises ce Masters, en 2015, 2016 et 2018.