Joachim Gérard empoche un 4e sacre au Masters de tennis en fauteuil

Joachim Gérard avant le début des Masters - Tennis - Masters - Joachim Gérard - 19/11/2019 La phase finale de la Coupe Davis n'est pas la dernière compétition tennistique de l'année. Cette semaine se déroulent aussi les Masters en fauteuil. "Les" Masters, parce que le simple et le double sont à nouveau réunis en un même lieu. En l'occurence Orlando, aux Etats-Unis. Deux joueurs belges participent à ces Masters, Joachim Gérard (en simple et en double), et Jef Vandorpe (en double). Le principe est toujours le même, la compétition regroupe les huit meilleurs joueurs du monde, et les huit meilleures paires du monde; cela commence par une phase de poules; et cela se termine par des demi-finales et une finale. Joachim Gérard est devenu LE grand spécialiste du Masters de simple. Il a gagné l'épreuve trois fois, ces quatre dernières années. Rencontre avec le joueur belge, quatrième mondial, avant son début de compétition...