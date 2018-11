Joachim Gérard battu pour son 2e match en double, Jef Vandorpe est éliminé

Associé au Suédois Stefan Olsson (N.3), Joachim Gérard a du s'incliner pour son deuxième match au Masters de double en chaise roulante, mercredi à Bemmel aux Pays-Bas. Jef Vandorpe aussi et est, lui, éliminé.

Joachim Gérard et Stefan Olsson ont été battus dans le groupe A par les Français Stephane Houdet et Nicoals Peifer, têtes de série N.1, en trois sets 6-3, 5-7 et 6-2.

La veille, la paire belgo-suédoise s'était imposée - 6-0, 6-1 - contre l'Argentin Agustin Ledesma et le Brésilien Daniel Rodrigues (N.7). Les Sud-Américains ont perdu jeudi contre les Espagnols Daniel Caverzaschi et Martin de la Puente (N.6) 7-6 (7/5), 6-3.

Joachim Gérard et Stefan Olsson ont remporté le British Open cette saison et atteint la finale à Wimbledon et joueront leur qualification pour les demi-finales face aux Espagnols.

Dans la poule B, avec le Néerlandais Ruben Spaargaren (N.8), Jef Vandorpe a été battu une seconde fois, par les Japonais Shingo Kunieda et Takashi Sanada (N.5) cette fois, 7-5, 1-6, 6-4.

Mercredi, Jef Vandorpe avait été battu par les Néerlandais Tom Egberink et Maikel Scheffers (N.4) 7-5, 2-6, 6-3. Ceux-ci ont du s'incliner jeudi face à l'Argentin Gustavo Fernandez et au Britanique Gordon Reid (N.2) 6-1, 6-0.