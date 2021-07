Le sport est une compétition, mais le sport est avant tout un sacré condensé d’émotions. La réaction d’Hugo Dellien, tennisman bolivien, quand il a appris le nom de son adversaire au premier tour du tournoi olympique en est une nouvelle démonstration. Le 72e joueur mondial affrontera Novak Djokovic, le numéro un mondial et grand favori à Tokyo. Et on peut dire qu’il est plutôt du genre à voir le verre à moitié plein.

Un mauvais tirage ? Un manque de chance ? Pas du tout, selon le tennisman bolivien. "Certains disent que j’ai la poisse d’avoir hérité du premier mondial… A ces gens-là, je leur dis que je me suis retrouvé aux Jeux Olympiques alors que je ne pensais pas du tout pouvoir y être il y a encore très peu de temps. Et maintenant je suis en train de vivre mon plus beau rêve. Le plus grand de tous les rêves de ma vie. Le plus beau dans tout ça, ce sera de voir mon drapeau, le Bolivien, flotter à Tokyo. Je vais concourir contre les meilleurs du monde et partager tout cela avec eux. Ce que je suis en train de vivre, je ne l’oublierai jamais. Merci au tennis de m’offrir les meilleurs moments de toute ma vie."

Le tennisman bolivien a bénéficié des très nombreux forfaits dans le tournoi masculin pour être intégré au tableau.

Dellien est particulièrement admiratif de son futur adversaire : "Jouer contre le numéro un mondial, un des meilleurs joueurs de l’histoire, celui qui deviendra bientôt selon moi le joueur le plus titré de l’histoire et au moment où il est au sommet… Vous allez me dire que c’est la poisse ? Je vais vous répondre que pour moi, c’est un rêve éveillé."

Une réaction pleine d’émotion et d’authenticité qui fait du bien à lire !