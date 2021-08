Jeux Paralympiques : Joachim Gérard vu par les siens

Joachim Gérard est un des porte-drapeaux du handisport en Belgique. Le tennisman multiplie les victoires, collectionne les titres. Nous avons donné la parole à sa famille : Victoria, sa compagne ; Patrick, son papa mais aussi Mathias et Allison, son frère et sa sœur, tous nous parlent de Jo.

Les plus grandes émotions:

Pour Mathias, son frère: "la plus grosse émotion c'est sa première victoire aux Masters à Londres (2015). On était là avec mon père toute la semaine et le voir déjà gagner son premier match contre Shingo Kunieda en phase de poule et remettre ça en finale c'était juste incroyable".

"Moi, dit Patrick le papa, c'est quand il a gagné son premier Grand Chelem (Australian Open 2021) puisqu'il courait daprès depuis plus de 10 ans".

"Je me rappelle de sa victoire à l'Australian, il jouait tôt le matin et je me suis réveillée pour regarder son match. Quand il a gagné, je l'ai appelé, on entendait vraiment l'émotion dans sa voix et dans la mienne. C'était vraiment un moment formidable" se rappelle sa compagne Victoria.

"J'ai beaucoup de fierté quand je vois Jo jouer que ce soit à la TV ou même si on n'en parle qu'à la radio. C'est toujours une fierté de voir mon frère arriver à un tel niveau" dira Allison, sa petite sœur.

Les qualités de Jo:

"C'est quelqu'un de vrai, il ne prend pas de filtre, il n'agit pas dans le dos des gens. S'il a quelque chose à dire, à faire, il n'hésitera pas et inversement si quelque chose lui doit être dit, il l'acceptera assez facilement" pour Mathias.

Ce qui impressionne Victoria, "c'est son hygiène de vie. En tant que sportif il faut une hygiène qui soit assez stricte à la maison, il doit s'interdire certaines choses et je trouve qu'il le fait très bien".

Pour la petite sœur Allison, "sa plus grande qualité, c'est sa bonté. Il aime faire plaisir aux autres".