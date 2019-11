Jef Vandorpe battu dans son premier match du double au Masters

Jef Vandorpe et son partenaire néerlandais Ruben Spaargaren se sont inclinés 6-2, 6-1 face aux Néerlandais Tom Egberink et Maikel Scheffers dans leur premier match du groupe B au Masters de tennis en fauteuil roulant, mercredi, à Orlando (Floride).



Vandorpe et Spaargaren affronteront jeudi les Espagnols Daniel Caverzaschi et Martin De La Puente. Ceux-ci ont perdu 6-1, 6-2 contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid dans l'autre match du groupe.



Dans le groupe A, Joachim Gérard et son partenaire suédois Stefan Olsson ont battu les Argentins Gustavo Fernandez et Agustin Ledesma 6-0, 6-1.