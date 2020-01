"J'ai été chanceux aujourd'hui", reconnaît David Goffin

David Goffin a réagi au micro de Eurosport à l'issue de sa difficile victoire en cinq sets sur le Français Pierre-Hugues Herbert (6-1, 6-4, 4-6, 1-6, 6-3), jeudi au 2e tour de l'Open d'Australie de tennis. "Je suis chanceux aujourd'hui. Je suis content de m'en être sorti en cinq sets" a reconnu le N.1 belge. "Cela s'est joué à rien. J'ai joué à l'expérience, en essayant d'aller plus vers l'avant, à mieux retourner".

Goffin a expliqué la fin du 3e set qu'il a pourtant mené 3-1 avant de la perdre 4-6. "J'ai eu une opportunité de faire le break à 5-4 et de servir pour le match. Mais il a commencé à bien jouer. Il a mieux contrôlé les balles, il a été plus agressif et moi je bougeais très très mal. J'ai eu du mal un peu physiquement."

Le N.1 belge a été soigné au début du 5e set : "Je sentais ma hanche et mon adducteur dans mes déplacements sur le côté, peut-être parce que cela a refroidi fortement. J'ai eu de la chance dans le jeu où il menait et où il fait deux doubles fautes pour me remettre dedans. Ensuite j'ai mené 4-2, 5-3 et là encore cela se joue à rien."

Interrogé sur son prochain adversaire le Russe Andrey Rublev (ATP 16/N.17) : "Cela va cogner. C'est l'homme en forme. Il a gagné deux tournois et est invaincu cette année. Je vais essayer à l'expérience que j'ai davantage que lui. Mais ce ne sera pas évident."