ITF Nottingham : Victoire d'Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA 64) a remporté le tournoi ITF sur gazon de Nottingham, dimanche en Grande-Bretagne.

En finale de cette épreuve sur gazon dotée de 100.000 dollars, la Vilvordoise, tête de série N.1, s'est imposée 6-0, 6-4 face à l'Australienne Arina Rodionova (WTA 168), issue des qualifications, en 1 heure et 14 minutes.

"Cela fait vraiment plaisir après la période difficile que j'ai connue suite à ma blessure au genou. Je pense avoir pratiqué un tennis sur gazon très solide durant toute la semaine. J'ai essayé de suivre le plus souvent possible mes frappes au filet et de bien varier avec mes slices. J'étais tête de série N.1, mais cela n'est jamais une garantie de succès. J'ai aussi dû affronter Greet (NdlR : Minnen, sa fiancée) en demi-finales, ce qui n'était pas évident, car on s'entraîne souvent ensemble et elle me prend régulièrement des sets. Rodionova a fait un cinéma pas possible dans cette finale après la perte du premier set, cherchant par tous les moyens à casser le rythme, mais j'ai réussi à garder mes nerfs pour l'emporter" a expliqué la Belge.

"C'est la preuve qu'il faut toujours continuer à y croire", a-t-elle poursuivi. "Il est clair que le gazon est une surface qui convient bien à mon jeu, mais j'avais aussi perdu plusieurs matches très accrochés sur terre battue. Je me disais donc que la roue ne pouvait faire que finir par tourner. Et c'est arrivé dès le premier tournoi qui a suivi, la semaine passée à Nottingham, où j'ai atteint les quarts de finale. Moralement, cela fait un bien fou et me donne beaucoup de confiance en vue de Wimbledon".

C'est le 12e titre ITF d'Alison Van Uytvanck, qui compte aussi quatre titres WTA à son palmarès: Québec (2017), Budapest (2018 et 2019) et Tachkent (2019) et un titre en 125K Series à Taipei (2013).

Le tournoi de Nottingham servait de préparation à Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem qui débutera le 28 juin à Londres.