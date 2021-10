ITF Monastir : Steve Darcis rejoue en double avec son "poulain" et passe le premier tour

Retraité en tant que joueur professionnel de tennis depuis janvier 2020, Steve Darcis a rejoué en double à l'occasion du tournoi ITF de Monastir, un tournoi sur dur doté de 15.000 dollars, mardi, en Tunisie. Darcis et son partenaire Pierre-Yves Bailly ont battu au premier tour l'Australien Josh Reid et le Néerlandais Serinho Wijdenbosch 6-0, 6-2.

Darcis, 37 ans, et Bailly, 17 ans, affronteront au deuxième tour le duo tête de série N.4 formé par le Polonais Wojciech Marek et l'Autrichien Lukas Neumayer. Le jeune homme fait partie des joueurs dont Steve Darcis s'occupe au sein du Team Pro de l'AFT.

Darcis avait mis un terme à sa carrière de joueur professionnel en janvier 2020 après son élimination en qualifications de l'Open d'Australie. 'Shark' a remporté deux titres ATP dans sa carrière, à Amersfoort en 2007 et à Memphis en 2018, et disputé deux finales de Coupe Davis avec la Belgique, en 2015 et 2017. Il est aujourd'hui "responsable pro" au sein de l'Association francophone de tennis (AFT).