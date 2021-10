Indian Wells : Clijsters prévoit de rejouer en 2022 : "Pourquoi devrais-je abandonner maintenant ?"

Le tournoi d’Indian Wells est déjà terminé pour Kim Clijsters (WTA 1476) après une défaite 6-1, 2-6, 6-2 jeudi au premier tour jeudi contre la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53).

Un deuxième revers en deux tournois depuis son retour sur le circuit, il y a dix jours, à Chicago. La Limbourgeoise, 38 ans, n’a toujours pas gagné le moindre match depuis l’entame de sa troisième carrière, en février 2020 au tournoi de Dubai. La saison 2021 touchant à sa fin, quelle suite envisage-t-elle de donner à son come-back ?

"Quand j’ai commencé cette troisième carrière, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Je m’étais donc fixé deux ans pour disputer un nombre raisonnable de tournois, afin de voir si j’étais capable de retrouver un bon rythme et de pratiquer le tennis que j’aimerais développer", a-t-elle révélé jeudi après sa défaite.

"Cette idée est évidemment tombée à l’eau. Le Covid a tout changé et compliqué les choses. Mais alors que le train est sur les rails et que j’ai le sentiment d’avoir franchi un pas en avant ces derniers mois, je me dis : pourquoi devrais-je abandonner maintenant ? Pour moi, ce n’est pas comme si ces deux années sont terminées et voilà, j’arrête ! On va se mettre autour de la table la semaine prochaine avec mon entourage et voir ce qu’il y a moyen d’établir comme planning."