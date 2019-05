Il y a 10 ans, Federer était enfin le maître à Roland Garros

Le 7 juin 2009, Roger Federer écrivait l’histoire du tennis en remportant Roland Garros, son 14e tournoi du Grand Chelem et le seul qui manquait à son palmarès. Il dominait en 3 sets le suédois Robin Soderling qui avait été le premier joueur à faire tomber Rafael Nadal sur la terre battue parisienne, une semaine plus tôt.

Il y a des occasions de marquer l’histoire d’un sport qui ne se représentent qu’une fois. En ce printemps 2009, Roger Federer a eu la chance qu’il attendait depuis cinq ans et il n’a pas manqué de saisir l’opportunité tant espérée de compléter définitivement sa collection de Grands Chelems.

Cette saison-là, le patron c’est Rafael Nadal. L’Espagnol a remporté l’Open d’Australie, au nez et à la barbe d’un Federer qui ne pouvait contenir ses larmes devant un échec qui l’empêchait d’égaler le record de 14 Grands Chelems remportés par Pete Sampras. Nadal est n°1 mondial. Quadruple tenant du titre à Paris, il est encore le favori à sa propre succession.

Pourtant, juste avant le tournoi, Roger Federer a pu reprendre espoir. Si souvent battu sur terre battue par l’Espagnol (quatre fois en 4 ans à Roland Garros dont trois finales de suite de 2006 à 2008), il le domine en finale du Masters 1000 de Madrid en deux sets 6-4, 6-4 mettant fin à une série de cinq défaites de suite face à son rival ibérique. Cela lui donne des motifs d’espoir avant leur possible quatrième confrontation d’affilée en finale de Roland Garros.

Tandis que Nadal se balade littéralement en début de quinzaine, ne perdant aucun set dans ses trois premiers tours avec notamment un large succès sur Lleyton Hewitt (6-1, 6-3, 6-1), Federer peine et perd déjà un set face à l’Argentin José Acasuso au deuxième tour puis un autre set face au Français Paul-Henri Mathieu au troisième tour. Avant la deuxième semaine, les doutes restent tenaces sur le niveau de jeu du Suisse à Paris alors que Nadal impressionne et reste sur 32 sets de suite gagnés Porte d’Auteuil.

Et un Suédois refroidit le court Central…

Pour Nadal, c’est le Suédois Robin Soderling (tête de série n°23) qui est au programme en huitièmes de finale. En ce dimanche 31 mai, l’après-midi va être très difficile pour le quadruple vainqueur. Soderling lui inflige un 6-2 dans le premier set. « Rafa » réagit en empochant la seconde manche au « tie-break » avant de plonger dans les deux manches suivantes, ressentant des douleurs aux genoux. Mais, ce jour-là, il a surtout affaire à un Soderling de gala qui prend le match par le bon bout et qui étouffe le natif de Manacor. Après un combat âpre de 3h30, le Suédois fait tomber (6-2, 6-7, 6-4, 7-6) celui qui était invaincu à Paris depuis sa première participation en 2005.

Un coup de tonnerre pour tous les spectateurs du Central. Le lendemain, ils sont à deux doigts d’une nouvelle stupéfaction. Federer est mené deux sets à rien par l’ancien n°1 mondial allemand Tommy Haas sur ce court qui ressemble, de plus en plus, à un cimetière des Éléphants. Mais, dos au mur, le Suisse se fait violence pour renverser son ami Tommy en cinq sets (6-7, 5-7, 6-4, 6-0, 6-2). Avec l’élimination de Nadal et celle de Djokovic le samedi précédent, Federer semble avoir une route grande ouverte vers un premier sacre à Paris.

Après avoir expédié le français Gaël Monfils en trois sets en quarts, il doit cependant livrer bataille avec l’argentin Juan Martin Del Potro (n°5) en demi-finale. Un duel à couper le souffle, qui se finit au bout de la nuit. Del Potro mène un set à rien, puis deux sets à un, mais le Suisse a le dernier mot en cinq manches (3-6, 7-6, 2-6, 6-1, 6-4). Le voilà en finale face au bourreau de Nadal, Robin Soderling.

Federer le sait. Après trois finales, toutes perdues face à Nadal, ce match constitue une chance en or de soulever la Coupe des Mousquetaires. Mais, cette rencontre a tout du traquenard face à un joueur qui est dans la forme de sa vie. Finalement, il n’y aura pas match. « Rodgeur » maîtrise son sujet en 1h55 pour dompter son adversaire Scandinave en 3 sets (6-1, 7-6, 6-4).

À 28 ans et 10 mois, le Bâlois remportait la dernière levée du Grand Chelem qui manquait à son palmarès après avoir déjà triomphé cinq fois à Wimbledon, cinq fois à l’US Open et trois fois à l’Open d’Australie. Surtout, il égalait les 14 sacres en majeurs de son idole Pete Sampras qui détenait encore la marque de référence. Ce record sera amélioré un mois plus tard à Wimbledon quand Federer triomphera sur le gazon londonien.