Hurkacz surprend Sinner à Miami et devient le premier Polonais à remporter un Masters 1000

Hubert Hurkacz, 37e mondial, a ponctué sa quinzaine de rêve en remportant le tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Miami. En finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 4.299.205 dollars, le Polonais de 24 ans s'est imposé 7-6 (4), 6-4 contre l'Italien Jannik Sinner (ATP 31), 19 ans, dimanche en Floride.

Hurkacz est le premier joueur polonais de l'histoire à remporter un Masters 1000. De son côté, Sinner a manqué l'occasion de devenir le plus jeune lauréat du rendez-vous floridien.

Ce premier duel sur le circuit entre les deux hommes, amis en dehors des courts et partenaires occasionnels en double, a été très serré lors de la première manche mais Hurkacz, porté par son service du haut de son mètre 96, a émergé à l'issue du jeu décisif pour passer devant.

Hurkacz, qui a rapidement mené 4-0 dans le second set, a vu Sinner revenir à 5-4. Mais le Polonais a ponctué la partie sur une faute de son adversaire après 1h44 de jeu.

Lundi, il figurera à la 16e place du classement ATP, son meilleur classement en carrière. En l'absence des cadors du circuit que sont Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, ce tournoi a permis aux jeunes joueurs de se montrer. Après avoir battu Denis Shapovalov (ATP 11), Milos Raonic (ATP 19), Stefanos Tsitsipas (ATP 5) et Andrey Rublev (ATP 8), Hurkacz a ponctué son fantastique parcours afin d'ajouter une troisième ligne à son palmarès, où figuraient déjà Winston-Salem (2019) et Delray Beach (2021).

Sinner, qui disputait aussi sa première finale en Masters 1000, compte deux titres à son palmarès après des victoires à Sofia (2020) et au Great Ocean Road Open à Melbourne en début de saison. Il a aussi remporté en novembre 2019 la 3e édition du Mastres NextGen, réservé aux joueurs de moins de 21 ans.