Henin : "Capitaine de Fed Cup ? On ne me l'a jamais proposé"

L'équipe belge de Fed Cup se cherche toujours un capitaine et étonnamment la fédération n'a jamais proposé le poste à la plus grande championne belge de l'histoire. Justine Henin n'a donc pas eu à poser un choix. Pour différentes raisons, elle avoue qu'elle n'aurait pas accepter ce rôle.



Le nom de Justine Henin a circulé pour succéder à Dominique Monami et Ivo Vananken. Notre compatriote, lauréate de sept Grand Chelem, de l'or Olympique et de deux Masters, n'a en fait pas été sollicitée.



"On ne me l'a jamais proposé", coupe-t-elle. "Sans vouloir rentrer dans la polémique, il m'est revenu aux oreilles - et je trouve cela très triste - que je ne parlais pas assez bien le Néerlandais pour occuper cette fonction. Je m'exprime rarement sur ce genre de chose, mais je trouve qu'on doit pouvoir dépasser ce genre d'arguments qui ne tiennent pas la route. Je crois en plus que certaines joueuses étaient demandeuses. C'est dommage qu'en Belgique, on se dise qu'on va se passer de l'expérience d'une N.1 mondiale."



"Indépendamment de cela, le poste de capitaine de Fed Cup, je n'en voulais pas pour plein de raisons différentes", précise-t-elle avec franchise. "Cela demande un engagement de tous les instants, même si on n'a pas les joueuses en permanence. Ces sont des grosses responsabilités. Gérer une équipe, c'est difficile. J'ai toujours beaucoup d’admiration pour les capitaines qui récupèrent les joueuses comme ça à certains moments dans l'année. Je pense que j'ai besoin de travailler sur du moyen ou du long terme. Ce n'était pas non plus la bonne période", détaille l'ancienne N.1 Mondiale.



Cela ne signifie pas que l'on ne verra jamais Justine sur la chaise de l'équipe nationale. "Ce n'est pas une porte que je ferme à jamais parce que c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Mais cela ne rentrait pas dans le cadre de mes priorités maintenant".



> A l'occasion des 15 ans de sa première victoire en Grand Chelem, Justine Henin prendra "Le Petit Déjeuner" avec Laurent Bruwier ce dimanche dans le Week-end Sportif.