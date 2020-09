Halep remporte le tournoi de Rome sur abandon de Pliskova en finale

La Roumaine Simona Halep, tête de sére N.1, a remporté lundi le tournoi de tennis de Rome sur abandon en finale au second set (à 6-0, 2-1) de la tenante du titre, la Tchèque Karolina Pliskova (N.2).

Après deux finales perdues en 2017 et 2018, Halep s'impose pour la première fois sur la terre battue romaine et remporte son troisième tournoi consécutif après Dubaï et Prague, à moins d'une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros, exceptionnellement déplacé en automne pour cause de pandémie de coronavirus.