Halep écarte la surprenante Sabalenka et file en finale à Cincinnati

Simona Halep a fait respecter son statut de N.1 mondiale en venant à bout de la jeune Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 34), samedi en demi-finales du tournoi de tennis WTA Premier de Cincinnati, épreuve jouée sur surface dure et dotée de 2.874.299 dollars. La Roumaine défiera la Néerlandaise Kiki Bertens en finale.

En patronne, Halep s'est imposée 6-3, 6-4 en 76 minutes, ne laissant aucune chance à Sabalenka, 20 ans, de surfer sur la vague de ses probants succès cette semaine. En effet, la Biélorusse a successivement battu Johanna Konta, ancienne 4e mondiale, Karolina Pliskova (WTA 8), Caroline Garcia (WTA 5) et Madison Keys (WTA 13) sur les courts de l'Ohio. Halep, après deux défaites en finale à Cincinnati (2015 et 2017), espère accrocher un 19e sacre sur le circuit, le 4e cette saison après Shenzhen, Roland-Garros et Montréal la semaine dernière. Pour ce faire, la droitière de Constanta devra se défaire de Kiki Bertens (WTA 17), qui a renversé la Tchèque Petra Kvitova, tombeuse d'Elise Mertens en quarts, pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-2. Ce sera le 5e duel entre les deux femmes, Halep menant trois victoires à une. "Elle frappe à plat et sert très bien", a expliqué Halep. "Je vais devoir rester attentive, jouer mon jeu et être bien en jambes. Ce sera le principal." Kiki Bertens, 26 ans, disputera sa 8e finale sur le circuit, la première sur une autre surface que la terre battue. Elle compte 5 titres à son actif, dont celui de Charleston cette saison.