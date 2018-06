Halep conforte sa place de N.1, Mertens intègre le Top 15

La Roumaine Simona Halep a remporté samedi le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière à Roland-Garros et ainsi conforté sa place de N.1 mondiale où elle possède dorénavant plus de 1.000 points d'avance sur Caroline Wozniacki, 2e.



La Danoise voit Garbine Muguruza, demi-finaliste, se rapprocher à moins de 200 points (3e).



L'Américaine Sloane Stephens, finaliste malheureuse, gagne quant à elle six places pour pointer au 4e rang, le meilleur classement de sa carrière. Sa compatriote Madison Keys, que Stephens avait écartée en demi-finale, gagne trois rangs et revient dans le Top 10 (10e), elle qui a pointé un temps à la 7e place fin 2016.



Elise Mertens, éliminée par ... Halep en 1/8e à Paris, se hisse à la 15e place. Le meilleur classement de sa carrière. Alison Van Uytvanck (47e) recule d'un rang alors que Kirsten Flipkens (60e, +5), Yanina Wickmayer (98, +7) et Ysaline Bonaventure (124e, +7) sont en progrès.



L'énorme bond en avant de Serena

De son côté, la revenante Serena Williams fait un bond de... 268 places au classement ! Malgré son forfait avant son huitième de finale contre Maria Sharapova, la jeune maman, qui avait été absente à Paris en 2017 pour cause de grossesse, est remontée à la 183e place mondiale.

Sharapova, qui est allée jusqu'en quart de finale, gagne quant à elle sept rangs (23e).

A l'inverse, la Lettone Jelena Ostapenko, tenante du titre à Roland-Garros qui a connu l'humiliation de sortir dès le premier tour cette année, chute de sept places au 12e rang.

Classement WTA au lundi 11 juin:

1. Simona Halep (ROU) 7970 pts

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6745

3. Garbine Muguruza (ESP) 6550

4. Sloane Stephens (USA) 5463 (+6)

5. Elina Svitolina (UKR) 5205 (-1)

6. Caroline Garcia (FRA) 4970 (+1)

7. Karolína Plísková (CZE) 4685 (-1)

8. Petra Kvitová (CZE) 4610

9. Venus Williams (USA) 3971

10. Madison Keys (USA) 3536 (+3)

11. Angelique Kerber (GER) 3460 (+1)

12. Jelena Ostapenko (LAT) 3392 (-7)

13. Julia Görges (GER) 3210 (-2)

14. Darya Kasatkina (RUS) 3125

15. Elise Mertens (BEL) 2635 (+1)

16. CoCo Vandeweghe (USA) 2593 (-1)

17. Ashleigh Barty (AUS) 2420

18. Naomi Osaka (JPN) 2270 (+2)

19. Magdaléna Rybáriková (SVK) 2200 (-1)

20. Anastasija Sevastova (LAT) 2105 (-1)

...

23. Maria Sharapova (RUS) 1943 (+7)

183. Serena Williams (USA) 315 (+268)