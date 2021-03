Guillaume Gillet et Steve Darcis vont construire le plus grand padel wallon : "On veut vraiment faire quelque chose de beau"

Guillaume Gillet et Steve Darcis bientôt propriétaires d'un club de padel près de Liège ? Si l'idée semble curieuse au départ, elle va très bientôt voir le jour. Un tout nouveau club de padel va en effet voir le jour très prochainement sous l'impulsion, entre autres, des deux Liégeois.

Ils ne sont bien évidemment pas seuls dans cette affaire puisqu'ils ont joint leurs efforts avec Maxime Diedericks, entrepreneur liégeois et Jérôme Peeters, numéro 1 belge de padel. Leur projet est simple : construire le plus grand club de padel en Wallonie.

Ce projet s'explique notamment par le véritable boom que connaît ce sport dans notre pays : "C'est l'un des sports montants en Belgique et dans les pays voisins. On a vu les choses en grand mais je crois que c'est nécessaire. La demande est énorme elle va peut-être décupler après le confinement.", nous explique Guillaume Gillet. Steve Darcis va dans le même sens : "Le padel plaît aux joueurs de tennis mais pas que. On progresse et on prend du plaisir tout de suite. C'est aussi moins physique. Il y a beaucoup d'avantages."

Il faut dire que le projet est ambitieux : quatre terrains extérieurs, cinq terrains couverts, un restaurant, des salles de réunion. Le Planet Padel deviendra le plus grand club de padel au sud du pays. Les travaux du nouveau complexe devraient débuter à la fin du mois de mars pour une ouverture espéré en septembre.

Son emplacement, à Saint-Georges, a également été pensé avec beaucoup de réflexion : "C'est à quinze minutes de Liège, vingt de Namur et c'est juste à côté de l'autoroute de Bruxelles. C'est un endroit optimal qui permettra de contenter tout le monde. On y est bien dès qu'on met les pieds, on aurait pas pu trouver de meilleur endroit.", réenchérit Steve Darcis.

L'investissement est important mais on prend des risques. On est quatre mecs qui voulaient tenter l'aventure en espérant que le risque est calculé.

L'ancien tennisman se montre ambitieux concernant le futur club : "On est des compétiteurs dans l'âme, on veut vraiment faire quelque chose de beau. On aura toutes les cartes en main pour organiser des compétitions officielles mais en accueillir, c'est une autre histoire mais on a l'envie d'y arriver."

Questionné sur ses investissements dans un sport qui n'est pas le sien, Guillaume Gillet a été très clair : "Je connais le monde du foot par cœur. S'il y a un monde dont il faut s'éloigner pour faire des investissements, c'est le football, sauf comme agent. C'est l'occasion de découvrir autre chose dans le sport. Je suis certain d'y trouver mon bonheur puisque c'est un des sports que je préfère pratiquer quand j'ai du temps libre."