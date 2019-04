Greet Minnen "rêve du Top 50" après Stuttgart

Greet Minnen (WTA 192) a quitté la tête haute le tournoi WTA sur terre battue de Stuttgart, à la suite d'une défaite 6-1, 6-4 au deuxième tour contre la Tchèque Petra Kvitova (WTA 3), lauréate à Wimbledon en 2011 et 2014. La jeune Limbourgeoise, 21 ans, s'est une nouvelle fois distinguée en s'extirpant des qualifications pour battre ensuite 7-5, 6-3 la Slovaque Dominika Cibulkova (WTA 33).

"Ce tournoi était un peu inattendu, mais j'ai apprécié l'expérience", a-t-elle expliqué à Belga. "Je ne m'imaginais pas sortir des qualifications, puis surtout battre Cibulkova. C'est la première fois que j'ai pu jouer dans un aussi beau stade, contre une joueuse qui a déjà gagné deux Grands Chelems. Cela va certainement m'aider pour la suite. J'avais comme ambition cette année d'avoir le classement pour rentrer dans les qualifs à l'US Open, mais là, je vais devoir revoir mes objectifs", a-t-elle souri.

Encore 348e à la WTA début janvier, Greet Minnen pointera aux alentours de la 150e place lundi prochain, lors de la parution du nouveau classement. Et la petite amie d'Alison Van Uytvanck, dotée d'un excellent service et solide dans l'échange, ne compte évidemment pas s'arrêter là.

"Je n'ai pas encore trop réfléchi à la suite, mais mon objectif est clairement d'atteindre le Top 100 et plus haut encore", a-t-elle poursuivi. "Rentrer dans le Top 50 serait l'un de mes plus grands rêves. Je préfère les surfaces rapides, car plus cela va vite, mieux c'est. J'adore ainsi le gazon, mais je me réjouis de pouvoir disputer les qualifs à Roland-Garros dans un mois. Ce sera une nouvelle étape. Mais d'abord, direction Rabat", a-t-elle conclu.