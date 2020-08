Greet Minnen est la première éliminée de l'US Open 2020

Un premier match s'est terminé, dans cet US Open 2020 si particulier. Et il concerne une joueuse belge.

Greet Minnen, la 107e joueuse mondiale, s'est inclinée face à Marketa Vondrousova, 19e mondiale, et douzième tête de série. La Tchèque était trop forte, et l'a emporté en à peine une heure et trois minutes, 6/1-6/4.

Après un premier set à sens unique, Greet Minnen a beaucoup mieux résisté dans la deuxième manche. Au point de se procurer deux balles de 5/3, service à suivre. En vain; son adversaire a sauvé ces balles de break qui auraient pu changer beaucoup de choses. Et elle s'est qualifiée pour le deuxième tour quelques instants plus tard.

La Belge ne participait qu'au deuxième tournoi du Grand Chelem de sa carrière. En janvier dernier, à Melbourne, elle avait réussi à atteindre le deuxième tour.

Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens, et David Goffin doivent encore disputer leur premier tour ce lundi. Mais ce sera beaucoup plus tard, dans la nuit belge. Ils sont tous programmés en cinquième match.