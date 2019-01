Greet Minnen a gagné son premier match dans un tournoi WTA : "C'est vraiment top!"

"C'est incroyable!", s'est-elle exclamée après sa victoire. Greet Minnen (WTA 346) était aux anges, lundi, à Hobart, en Australie, après avoir réussi à franchir pour la première fois de sa carrière le premier tour d'un tournoi du circuit WTA. La jeune Limbourgeoise, 21 ans, issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 97), 24 ans, lucky loser des qualifications, 6-4, 6-0 en 1h25.

"J'étais déjà très heureuse d'avoir réussi à m'extirper des qualifications. Et puis, y ajouter une victoire, contre une nouvelle joueuse du top-100, c'est vraiment top!", raconta-t-elle à Belga. "Cela prouve que tout le travail fourni ces derniers temps pour progresser paie. Il y a beaucoup de vent ici en Tasmanie, mais je m'en suis bien accommodée. Je l'ai également fait beaucoup jouer et elle a commis pas mal de fautes. Après le gain du premier set, je me suis vraiment libérée et tout a fonctionné comme sur des roulettes", sourit-elle.

Au deuxième tour, mercredi, Greet Minnen rencontrera la gagnante du match qui opposera la Grecque Maria Sakkari (WTA 41), tête de série N.4 du tableau, à la Polonaise Magda Linette (WTA 86), elle aussi sortie des qualifications.

"Pour être honnête, je ne sais même pas contre qui je joue. Je n'avais pas osé regarder", poursuivit la native de Turnhout, qui aura le temps de les découvrir ce mardi. "J'ai beaucoup travaillé le physique cet hiver pour être capable de mettre plus d'intensité, ainsi que l'aspect mental. Parvenir à rester calme dans les moments importants. J'avais le sentiment, fin de l'année dernière, que les choses allaient dans le bon sens et c'est bien d'en avoir la confirmation. Mon objectif pour 2019 est d'avoir le classement requis pour pouvoir disputer les qualifs de l'US Open, fin août", conclut-elle.