Goffin vainqueur en exhibition en Normandie: "C'était bien de reprendre en douceur"

David Goffin a remporté l'Open de Deauville Trouville, un tournoi exhibition sur herbe, en battant en finale samedi le Français Michaël Llodra.

David Goffin, 9e joueur du monde, s'est imposé face à l'ancien pro, retiré du circuit depuis 4 ans et directeur du tournoi, 4-6, 6-4 et 7-6 au tie-break dans le dernier set.

"C'était bien de recommencer en douceur", a commenté David Goffin à l'issue de la rencontre. "Pour se réhabituer à jouer sur le gazon, à servir, à faire plus de volées. Il faut être plus bas sur les jambes, et les déplacements sont complètement différents sur le gazon. C'était bien d'avoir des matchs officiels pour vraiment se mettre dedans."

L'Open de Deauville Trouville, un tournoi mis sur pied par Michael Llodra donc, fait partie du Circuit National des Grands Tournois (CNGT) français, les compétitions les plus importantes dans la hiérarchie des épreuves amateurs dans l'Hexagone.

Le Liégeois a privilégié une semaine d'entraînement sur le gazon de Normandie avant de rejoindre Londres où il prendra part au tournoi du Queen's sur la route de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem de la saison, qui débute le 2 juillet. Le numéro 1 belge a hérité du tenant du titre au Queen's pour son premier tour, l'Espagnol Feliciano Lopez, 33e mondial et spécialiste de la surface sur herbe.