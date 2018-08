Goffin, vainqueur de Tsitsipas : "Le match dont j'avais besoin pour ma confiance"

"J'ai fait le job. J'ai été solide", a dit un David Goffin (ATP 11) très satisfait d'avoir franchi, mardi, le premier tour du tournoi de tennis Masters 1000 sur dur de Cincinnati, doté de 5.669.360 dollars. Le Liégeois, 27 ans, a battu 7-5, 6-3 le jeune Grec Stefanos Tsitsipias (ATP 15), 20 ans, le nouveau tube de l'été, finaliste la semaine de la Rogers Cup à Toronto après avoir successivement battu Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Kevin Anderson.

"J'ai eu quelques jours pour me préparer, alors que pour lui, c'était plus compliqué. Il venait de jouer le tournoi de sa vie et il devait déjà enchaîner deux jours plus tard contre moi", a-t-il expliqué. "Je me suis entraîné dur et c'est le match dont j'avais besoin pour me retrouver confiance."

C'est que David Goffin n'a pas été à la fête ces derniers temps, avec notamment une défaite au premier tour à Wimbledon contre l'Australien Matthew Ebden et une autre la semaine passée à Toronto contre Milos Raonic.

"J'ai eu pas mal de hauts et de bas ces derniers mois. J'ai fait un break après Wimbledon. J'en avais vraiment besoin pour me relancer, retrouver la joie de jouer et essayer de rejouer mon meilleur tennis", poursuivit-il. "Je sais que dès que je prends du plaisir sur le court, je suis plus créatif, et je parviens à être plus agressif. C'était un bon match et j'espère être lancé pour la suite du tournoi", conclut-il.

David Goffin affrontera au deuxième tour le Français Benoît Paire (ATP 57), vainqueur pour sa part de l'Espagnol David Ferrer (ATP 79) 6-2, 6-2.