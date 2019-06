Goffin : "Très content de la manière dont je me suis battu"

David Goffin (ATP 33) était satisfait, mercredi, de s'être qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle, doté de 2.081.830 euros. Le numéro 1 belge, 28 ans, s'est sorti une bonne épine du pied contre le Moldave Radu Albot (ATP 41), 29 ans, qu'il a battu 4-6, 6-4 et 6-3 après être passé tout près d'être mené un set et break.

"Ce n'était pas un match facile", a-t-il confié après sa victoire. "C'est la première fois que je jouais sur le court central. Le son de la balle est différent et il y a de l'ombre également. Il fallait s'adapter. Et puis, Albot jouait très bien dès le début du match. Mais je suis très content de la manière dont je me suis battu pour renverser la situation après le premier set. Mon service m'a beaucoup aidé pour rester dans le match (NdlR : 9 aces, 86% gagnés derrière sa première balle) et prendre les petites opportunités dont j'ai hérité à la fin du deuxième et au début du troisième. À l'arrivée, c'est une belle victoire."

David Goffin attend désormais le vainqueur du match entre Alexander Zverev (ATP 5), tête de série N.2, et l'Américain Steve Johnson (ATP 76), qui se disputera ce jeudi. Avec son coach, le Suédois Thomas Johansson, le Liégeois a en tout cas un bon allié, puisque le Scandinave a gagné le tournoi de Halle en 2001.

"Thomas m'aide beaucoup sur le gazon. Il me montre notamment des choses au filet, ainsi qu'au service, comment jouer avec les effets, quelles zones toucher. En gros, comment être le plus efficace possible sur cette surface. J'ai eu deux bonnes victoires la semaine dernière à Rosmalen. Ici, je suis en quart de finale et je me sens de mieux en mieux. J'aime jouer sur gazon. C'est une courte période, mais c'est une bouffée d'oxygène après la terre battue", conclut-il.