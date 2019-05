Goffin tourné vers sa demie: "Les matchs contre Tsitsipas ont toujours été difficiles"

"Je suis content d'avoir gagné, car il y a eu beaucoup de hauts et de bas", a-t-il confié à Belga à l'issue de sa qualification. David Goffin avait le sourire après sa victoire, vendredi, en quart de finale au tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril, doté de 524.340 euros. Le Liégeois, 28 ans, entré dans le tableau par le biais d'une wild card, a en effet dû batailler ferme pour venir à bout du le Tunisien Malek Jaziri (ATP 75), 35 ans, 4-6, 7-6 (7/4) et 6-2 après un marathon de 2h37.

"Ce n'était pas facile", a-t-il raconté. "J'ai pourtant chaque fois bien entamé les sets, en m'octroyant un break d'avance, mais il réussissait à revenir, sans doute parce que je n'ai pas très bien servi. Cela a été mieux au troisième set, ce qui m'a aidé, d'autant que la plupart du temps, j'avais le jeu, j'avais la solution dans ma raquette. J'ai fait quelques fautes à certains moments qui lui ont permis de se relancer, mais finalement, à l'arrivée, la victoire est là et c'est ce qui compte."»

Voilà donc David Goffin dans le dernier carré à Estoril, un tournoi qu'il n'avait initialement pas prévu de jouer. Le N.1 belge y retrouvera ce samedi le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 10), 20 ans, tête de série N.1 du tableau, qui l'a battu en demi-finale à Marseille, fin février. Sur terre battue, toutefois, c'est le Liégeois qui mène au score, ayant remporté leur seul duel, 7-6 (7/4), 7-5, l'an dernier à Monte-Carlo.

"Les matchs contre Stefanos ont toujours été difficiles, je m'en rappelle, que ce soit en indoor ou même à l'extérieur, sur terre battue", a-t-il poursuivi. "C'est un joueur hyper talentueux, qui progresse de semaine en semaine. Et cette année, il fait vraiment un super début de saison, il est rentré dans les dix meilleurs mondiaux. Il confirme. Je sais donc que ce sera dur, mais c'est une demi-finale, contre un Top-10, et c'est toujours un match sympa à jouer. Je vais essayer de me lâcher et de bien jouer", a-t-il conclu.