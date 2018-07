Goffin toujours 11ème à l'ATP, le top 10 inchangé

David Goffin occupe toujours la 11ème place au classement ATP publié lundi, qui ne connaît aucun changement parmi les dix premiers. L'Espagnol Rafael Nadal reste numéro 1 mondial devant le Suisse Roger Federer et l'Allemand Alexander Zverev.

Quelques petites modifications sont intervenues dans le top 20 avec la perte de deux places du Britannique Kyle Edmund, désormais 18ème, ce qui profite à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (16ème) et à l'Australien Nick Kyrgios (17ème). A noter aussi que l'Américain Jack Sock (14ème) a dépassé l'Italien Fabio Fognini (15ème).

L'Américain John Isner, lauréat dimanche à Atlanta, reste 9ème. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili a profité de son sacre à Hambourg pour grimper à la 35ème place (+46) et ainsi occuper le meilleur ranking de sa carrière. Belle opération également pour l'Italien Matteo Berrettini, désormais 54ème (+30), après son titre à Gstaad.

Du côté belge, Ruben Bemelmans gagne une place pour se retrouver 132ème et Arthur De Greef, 3ème Belge dans la hiérarchie, a également enregistré un gain de 6 places. Il pointe en 248ème position. Steve Darcis, blessé au coude, est 300ème. Suivent ensuite Kimmer Coppejans (ATP 302, +8), Christopher Heyman (ATP 311, -4), Julien Cagnina (ATP 317, -2) et Yannick Mertens (ATP 349, +1). Joris De Loore, quart de finaliste à Grandby la semaine dernière, a gagné 55 places et est désormais 377ème.