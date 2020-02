Goffin sorti au 2e tour à Rotterdam par Sinner

Après sa victoire compliquée mercredi face à Haase, David Goffin affrontait Jannik Sinner, 79e mondial à 18 ans au 2e tour du tournoi de Rotterdam. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le jeune Italien était tout sauf un adversaire facile à jouer pour le Belge. Vainqueur des Next Gen ATP Finals en 2019, Sinner est l’étoile montante du tennis italien. C’était la première confrontation entre les deux joueurs, et celle-ci s’est soldée par une défaite pour David Goffin, 7-6 7-5 en 2h.

Contrairement à son match de la veille, David Goffin rentre bien dans sa rencontre et breake d’entrée son jeune adversaire. 1-0 pour le Belge. Un avantage de courte durée puisqu’il se fait débreaker directement, 1-1. Les jeux suivants laissent peu de suspense, les deux joueurs sont très solides sur leur service et aucune balle de break n’est à signaler, jusqu’à 3-3, où Goffin s’en offre deux. Mais le Liégeois loupe l’occasion de repasser devant, 4-3 pour Sinner, service Goffin. L’Italien ne s’est octroyé jusque-là que 2 balles de break sur ce premier set, toutes dans le premier jeu. Mais dans ce 8e jeu, la tendance s’inverse et Goffin doit écarter 2 balles de break pour recoller à 4-4.

Plus agressif que la veille, le Belge ne parvient pourtant pas à breaker Sinner, le premier set va se décider au tie-break. Comme au début de match, Goffin fait le mini-break d’entrée pour mener 1-0, mais perd directement ses deux services et est mené 1-2. Moins efficace que son adversaire en ce début de tie-break, le Liégeois doit sauver 4 balles de set, dont une sur le service de son adversaire pour revenir à 7-7. Moment choisi par le Belge pour craquer sur son service et offrir une nouvelle balle de set à Sinner qui ne se fait cette fois pas prier pour convertir sa cinquième balle de set, 7-6 (9/7). Comme la veille, Goffin devra courir après le score.

Et le deuxième set commence à nouveau bien pour le Belge, qui prend son service et breake d’entrée pour mener 2-0. Mais comme dans la première manche, le liégeois craque directement après avoir pris l’avantage et se fait débreaker 2-1, Sinner va servir pour recoller à 2-2. Puissant et précis, le jeune Italien ne laisse pas l’occasion à Goffin de s’offrir une chance de breaker. Et lorsque Sinner part à la faute, le Belge n’en profite pas et commet également de grosses fautes. Et à 5-5, Goffin craque complètement et offre le jeu à Sinner sur une double faute. Jannik Sinner ne craque pas sur son service et remporte ce match 7-6 7-5. Cette victoire est la première de l'Italien face à un membre du top 10.