Goffin sort les frères Djoko et file pour la 1ère fois en finale d'un double

Associé au Français Pierre-Hugues Herbert, David Goffin s'est qualifié pour la finale du double au tournoi de tennis ATP 250 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 1.313.215 dollars, jeudi au Qatar. C'est une grande première sur le circuit ATP pour le Belge de 28 ans.

David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ont battu les frères Djokovic, Novak, premier mondial en simple, et Marko, 607e mondial en double. Le duo franco-belge s'est imposé 6-1, 3-6 et 15/13 au super tie-break après avoir sauvé 3 balles de match. Goffin et Herbert défieront en finale les Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop, vainqueurs ensemble de trois tournois en 2018, à Pune, Sofia et Umag.

Si Herbert constitue un spécialiste de la discipline avec trois titres du Grand Chelem et six Masters 1000, Goffin disputera sa première finale en double sur le circuit, lui qui n'avait jamais fait mieux qu'un quart de finale. La saison dernière, le Belge n'avait d'ailleurs disputé que deux tournois, à Monte-Carlo puis à Toronto, chaque fois avec le Bulgare Grigor Dimitrov.

Plus tôt dans la journée, Novak Djokovic a dû batailler trois sets pour venir à bout du Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 21/N.5) en quarts de finale alors qu'Herbert a lui été battu en deux sets par le Tchèque Tomas Berdych.

Mardi, Goffin, 22e joueur mondial, a été battu par le Lituanien Ricardas Berankis, 117e mondial, 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) en 2 heures et 18 minutes de jeu pour sa rentrée en compétition en simple. Goffin reprenait le collier après trois mois d'absence.