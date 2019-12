Goffin s'incline face à Medvedev en demi-finale de la Diriyah Tennis Cup

David Goffin s’est incliné sur un double 6-3 en demi-finale de la Diriyah Tennis Cup contre Daniil Medvedev en 1h05 de jeu. Le Belge n'est jamais parvenu à inquiéter le Russe, il n'a pas réussi le moindre break, mais il s'est néanmoins bien battu.

Fidèle à lui-même Daniil Medvedev est très impressionnant au service dès l’entame de la rencontre. David, quant à lui est un peu plus friable et est breaké dès sa deuxième mise en jeu. Le Belge réagit bien et le service de son adversaire est nettement plus disputé. Par contre, c’est toujours le Russe qui s’en sort pour mener 3-1. David réduit l’écart à 3-2 et continue à mettre la pression sur le Russe, en se procurant une balle de break. Mais Medvedev s’en sort encore, 4-2. Et toujours dans le même schéma David fait 4-3, Daniil 5-3.Medvedev a l’occasion de conclure le set sur le service du Belge et il ne la laisse pas passer, 6-3.

Le début du deuxième set est compliqué pour David Goffin. Medvedev a trois occasions de le breaker dès son premier jeu de service. Heureusement, le Belge ne lâche rien et fait 1-1 puis 2-2 avant que le Russe ne s’envole à 5-2. Medvedev conclut le match sur un double 6-3. Son service et sa constance auront fait la différence.

La Diriyah Tennis Cup est un lucratif tournoi exhibition qui réunit de jeudi à samedi en Arabie Saoudite 8 joueurs, dont 6 du Top-20.