Goffin s'attend à "un match piège contre Kukushkin" au deuxième tour à Shanghai

David Goffin (ATP 14) remontera déjà sur le court ce mercredi au tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghai doté de 7.473.620 dollars, en Chine. Facile vainqueur du Français Richard Gasquet (ATP 52), 33 ans, 6-2, 6-3 au premier tour, le Liégeois, 28 ans, rencontrera désormais le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 57), 31 ans.

"Kukushkin, ce sera un match piège", a-t-il expliqué à Belga. "La surface est très rapide ici et il a un très bon timing au niveau de sa frappe de balle. Il a de très bons coups de fond et il est très solide. Il aime bien quand cela va vite et que le rebond de la balle est bas. Cela lui convient bien. Je vais essayer de bien jouer comme je fais pour le moment et essayer de franchir ce cap".

Le tournoi ATP Masters 1000 de Shanghai est un rendez-vous important pour David Goffin dans la course aux ATP Finals, le Masters, qui réunira les huit meilleurs joueurs de l'année 2019, du 10 au 17 novembre à Londres. C'est dire si le N.1 belge espère briller en Chine, où en cas de victoire contre Mikhail Kukushkin, il retrouverait un certain Roger Federer (ATP 3).

"Je vais essayer de continuer sur ma lancée", a-t-il poursuivi. "Pour l'instant, cette fin de saison, c'est vraiment que du bonus. L'année dernière à pareille époque, j'étais blessé (NdlR : au coude droit). Je regarde match après match, mais j'ai bien évidemment envie d'aller le plus loin possible. Je vais faire le maximum et on verra où cela me mènera", a-t-il conclu.