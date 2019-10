Goffin revient à Anvers après avoir fait le plein de confiance en Asie

Après une tournée asiatique qui l'a vu perdre face à Novak Djokovic en demi-finales à Tokyo et Roger Federer en huitièmes de finale au Masters 1000 de Shanghai, David Goffin est revenu en Belgique pour disputer l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers auquel il avait dû renoncer l'année dernière en raison de sa blessure au coude.

Le numéro 1 belge, 14e joueur mondial, est la 2e tête de série du tournoi anversois. Dispensé de premier tour, il entrera en lice jeudi au deuxième tour face au vainqueur du duel entre le Français Ugo Humbert (ATP 70) et le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 176), présent dans la Métropole grâce à un classement protégé.

"Je me sens bien après deux bonnes semaines en Asie", a déclaré David Goffin lundi en conférence de presse à Anvers. "C'est toujours mieux de revenir avec de la confiance. Il me reste quelques jours pour préparer, me remettre du décalage, retrouver les sensations de l'indoor".

Goffin dispute l'European Open pour la troisième fois. Lors de la première édition en 2016, il avait été éliminé en demi-finale par l'Argentin Diego Schwartzman. L'année suivante, il avait été sorti en quarts de finale par le Grec Stefanos Tsitsipas, et avait déclaré forfait en 2018.

"Je suis content de revenir cette année", affirme le Liégeois. "Cette fin de saison, ce n'est que du bonus, je me sens bien, je n'ai rien à défendre. Si on m'avait dit en début d'année que je pourrais encore viser une place au Masters, j'aurais signé directement. Je vais essayer de continuer le plus longtemps possible sur ma lancée, mais c'est difficile de se projeter en fin de saison, je prends match après match".

David Goffin est actuellement 10e à la 'Race to London', le classement déterminant les joueurs qualifiés pour le Masters, qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison fin novembre à Londres. "Je ne suis pas le classement au jour le jour mais je sais qui est dans la course pour le Masters", dit le numéro un belge. "Je ne regarde pas les autres, je me concentre sur mon jeu. Le Masters, c'est un tournoi bonus, qui arrivera si ça arrive. Si les autres font encore mieux que moi, tant mieux pour eux".

En fin de saison, il y aura le Masters de Londres et la Coupe Davis new look à Madrid, que David Goffin a prévu de disputer. "C'est prévu, c'est au programme. On verra bien comment je me sens mais pour le moment je me sens vraiment bien en cette fin de saison, tant mentalement que physiquement. Pour le moment, tout est au programme jusqu'au bout".

Le tournoi d'Anvers sera le dernier tournoi en Belgique de Steve Darcis, 'Mister Coupe Davis', qui a annoncé samedi qu'il rangerait ses raquettes en janvier 2020. "Je vais le suivre cette semaine. J'espère qu'il va pouvoir bien terminer, ici en Belgique et dans les tournois qui vont suivre", déclare David Goffin.