Goffin reste 9e d'un ranking toujours dominé par Nadal

David Goffin occupe toujours la neuvième position du classement ATP publié lundi au lendemain de la finale messieurs de Roland-Garros remportée par Rafael Nadal. L'Espagnol, vainqueur pour la onzième fois à Paris, reste logiquement au sommet de la hiérarchie mondiale du tennis masculin.

Contraint à l'abandon au troisième tour l'an dernier à Paris, après s'être pris les pieds dans la bâche du Court Suzanne Lenglen, Goffin, 27 ans, a ajouté 90 points à son compteur en atteignant cette année les huitièmes de finale, où il a été éliminé par l'Italien Marco Cecchinato. Ce dernier, surprise du tournoi, bondit de 45 places grâce à son parcours jusqu'en demi-finale et est désormais 27e.

Derrière le trio de tête, inchangé, formé par Nadal, le Suisse Roger Federer et l'Allemand Alexander Zverev, on retrouve Juan Martin del Potro, éliminé par Nadal en demi-finale. L'Argentin gagne deux places et pointe en quatrième position, égalant le meilleur classement de sa carrière. Le finaliste autrichien Dominic Thiem grappille lui une position et est septième.

Éliminé au 2e tour de Roland-Garros après avoir été repêché en tant que 'lucky loser', Ruben Bemelmans est le deuxième Belge au classement. Il remonte du 110e au 103e rang. Steve Darcis, qui ne jouera plus cette saison en raison d'une blessure au coude, est 241e. Arthur De Greef, 284e, recule de 35 places alors que Christopher Heyman (292e) en gagne cinq, ce qui lui permet de dépasser Julien Cagnina (294e).