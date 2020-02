Goffin renonce au match de qualification contre la Hongrie en Coupe Davis

Coupe Davis, une nouvelle formule qui divise - Tennis - 24/11/2019 Entre le "ils ont piétiné les traditions" du Français Nicolas Mahut et le "je préfère cette formule à l'ancienne" du capitaine canadien Frank Dancevic finaliste dimanche, la Coupe Davis nouvelle formule a proposé à Madrid une compétition spectaculaire mais généré de nombreuses et lourdes polémiques. L'objectif N.1 des organisateurs était d'attirer les meilleurs joueurs dans un tournoi par équipes ramassé sur une semaine dans une ville. C'est une réussite, la quasi-totalité du gratin était là. Seul Alexander Zverev a décliné alors que l'Allemagne était qualifiée. Roger Federer était absent mais la Suisse n'était pas qualifiée, tout comme Stefanos Tsitsipas et la Grèce. Le point négatif, l'ambiance. C'était l'ébullition dans la Caja Magica pour les matchs de l'Espagne, en particulier contre l'Argentine en quarts et la demie contre la Grande-Bretagne dont les fans étaient venus en nombre. En revanche, le public était épars et beaucoup moins impliqué pour la plupart des autres équipes, avec au mieux une centaine de fans nationaux pour soutenir les leurs. Les Kazakhs, les Belges et les Britanniques notamment se sont montrés parmi les plus actifs. Ce fut un bide pour la France dont les supporteurs historiques ont boycotté la compétition pour protester contre le format, pénalisant leurs joueurs qui s'en sont plaints. Les organisateurs ont par ailleurs estimé que la fréquentation avait été satisfaisante avec environ 134.000 spectateurs sur la semaine.