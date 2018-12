Goffin prêt pour 2019

A quelques semaines du premier Grand Chelem de 2019, David Goffin a rencontré la presse à Géronsart. Le champion liégeois est apparu serein et optimiste. Ses pépins physiques semblent appartenir au passé et pour la première fois depuis longtemps, il a enfin pu mettre l’hiver à profit pour retravailler tous les aspects de son jeu.

Après une année 2018 chaotique et trois mois de repos imposés, David Goffin a pris le temps de se reconstruire. Physiquement, mentalement et tennistiquement. Une longue période de convalescence mise à profit pour poser les bases de 2019.

"Ces dernières années, j’ai toujours terminé la saison tard avec la participation aux Masters et les deux finales de coupe Davis" explique David Goffin.

Finalement avec Thierry Van Clemput, le duo a décidé de transformer cette période délicate en pensant à 2019. "Un plan a été mis en place, David a accepté d’avancer ses vacances et dès son retour, on a commencé le travail physique. Prudemment. Progressivement on a augmenté l’intensité et je dois avouer que l’évolution dépassait mes attentes" explique le coach.

Un break forcé qui peut-être se révélera être une aubaine lorsque l’on tirera le bilan dans un an. Les problèmes de coude sont aujourd’hui oubliés mais comme le rappelle Thierry Van Clemput, si David se sent en excellente condition, il faudra retrouver le rythme. "David n’a plus joué en compétition depuis quatre mois. En tennis, il y a un aspect essentiel que beaucoup oublient, c’est le rythme. Et ça ne reviendra qu’avec l’enchaînement des matchs."

Après un programme physique poussé et diversifié où l’aspect ludique n’a pas été oublié David Goffin n’a repris sa raquette que le 26 novembre. "Même si j’aime bien l’entrainement physique, si j’aime nager ou si j’ai découvert avec bonheur les Via Ferrata avec Fabien Bertrand mon préparateur physique, j’ai aussi rejoué au tennis avec beaucoup de plaisir."

Le retour à la compétition est prévu à Doha fin décembre, seul tournoi au programme de David avant l’Australian Open. "J’espère évidemment jouer mon meilleur niveau le plus rapidement possible. On sera rapidement fixé." En fonction des résultats mais aussi de la qualité de jeu proposée, le duo décidera alors s’il convient d’ajouter des matchs ou des périodes dans un programme déjà lourd par définition.