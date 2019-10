Goffin, miraculé contre Carreno Busta : "Il y a eu un brin de magie"

David Goffin (ATP 15) a poussé un grand ouf de soulagement, mercredi, après son entrée en lice au tournoi ATP 500 sur dur de Tokyo, doté de 1.895.290 dollars. Le Liégeois, 28 ans, tête de série N.3 du tableau, est en effet passé par le chas de l'aiguille contre l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 39), 28 ans, vainqueur dimanche dernier à Chengdu. Il s'est imposé 1-6, 7-6 (10/8), 6-0 après avoir sauvé trois balles de match. Un petit miracle.

"Il y a eu un brin de magie, car j'étais mené 5-1 dans le tie-break", a reconnu le N.1 belge après sa victoire. "Franchement, ce n'était pas facile. Il jouait très bien dans ce premier set. Il ne ratait pas une balle, et c'était dur de trouver du rythme. C'est un grand joueur, un vrai battant et il servait bien. Il faisait tout parfaitement. Il fallait donc que je m'accroche, que je patiente un peu et que j'essaie de trouver mon timing, mes coups de fond. Cela a fini par arriver. J'ai servi un peu mieux dans les deuxième et troisième sets."

David Goffin, vainqueur en 2017 dans la capitale japonaise, a également apprécié de soutien dont il a bénéficié de la part du public, et qui l'a aidé dans les moments difficiles.

"Il y avait une superbe ambiance. Je suis vraiment heureux", a-t-il poursuivi. "Je me bats à chaque fois que suis ici à Tokyo et j'ai gagné beaucoup de matches sur ce court central (le Colosseum, ndlr). C'était incroyable de bénéficier de tout ce soutien des Japonais."

David Goffin rencontrera ce jeudi au deuxième tour le Canadien Denis Shapovalov (ATP 32), 20 ans.