Goffin : "J'ai vraiment eu du mal à trouver mon rythme dans les deux matches"

David Goffin (ATP 11) était déçu, forcément, après sa défaite mercredi soir à Madrid contre Alex De Minaur (ATP 18) dans cette première édition des Davis Cup Finals. Le Liégeois, 28 ans, s’est incliné 6-0, 7-6 (7/4) contre le jeune Australien, 20 ans, se réveillant un peu tard après avoir sauvé une balle de match à 5-3, 30-40 sur son service.



Il avait déjà éprouvé des difficultés face au Colombien Galan Riveros. "J’ai vraiment eu du mal à trouver mon rythme dans les deux matches. Les deux fois, je suis mené 4-0. Le premier match, c’est passé avec un peu d’expérience et en m’accrochant face à un joueur du Top 200. De Minaur, qui est un nettement meilleur joueur, a pu gérer et terminer en deux sets. A chaque fois, j’ai mis du temps à me trouver. Cela prouve qu’il y a certainement un peu de fatigue. Mentalement, je suis un peu moins dedans. Et il faut à chaque fois relancer la machine. C’était un événement pas facile à gérer pour moi. Mais je voulais vraiment essayer de donner le maximum".



Le poids sans doute d’une année difficile qui lui a demandé de puiser dans ses ressources mentales et physiques. "Ma saison a mal commencé avec beaucoup de doutes, avec mon plus mauvais classement depuis 5 ans. Puis finalement, je finis l’année en 11e position et je viens ici à Madrid peut-être un petit peu fatigué. J’ai fait beaucoup d’efforts pour revenir à mon meilleur niveau. Il y a eu un changement de coach. Ça a été une saison riche. J’espère que ça va m’aider à grandir et à progresser."



Date, programmation, public, les points d’améliorations



Et David de tirer un premier bilan de cette Coupe Davis new look. "Le plus dur, c’est la date, en fin d’année. Heureusement, c’était en Europe. Ça aurait très bien pu être aux Etats-Unis où en Asie. C’est complètement différent (de l’ancien format). C’est une toute nouvelle compétition. On finit la saison régulière et deux semaines après, on doit revenir et essayer de tout donner pour son pays. On doit relancer le corps et la tête pour essayer d’être performant. On finit très tard, à 2h du matin. Ce sont des points compliqués. Après, on voit tous les pays. On mange ensemble. Il y a quand même des points positifs. C’est sûr que ça manque un petit peu de public. Mais on va laisser la chance à cette compétition de grandir. Et on verra ce que cela va donner."