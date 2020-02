Goffin frustré de ne pas avoir "réussi à conclure" face à Pospisil

David Goffin (ATP 10) n’a pas réussi à se hisser, samedi, en finale du tournoi ATP 250 en salle de Montpellier, doté de 542.695 euros. Le N.1 belge, 29 ans, s’est lui aussi fait surprendre par le Canadien Vasek Pospisil (ATP 132), 29 ans, entré dans le tableau par le biais d’un classement protégé, après avoir été sur la touche durant les six premiers mois de 2019 suite à une opération d’une hernie discale. Il s’est incliné 6-3, 1-6, 7-5 après avoir servi pour le match à 5-4.

"J'avais fait le plus dur, mais je n’ai pas réussi à conclure. Je me suis un peu tendu et je n’ai pas bien servi", a confié, déçu, le Liégeois, tandis que son adversaire était "fier" de lui pour s' "être battu jusqu’au bout sur tous les points ", tout en admettant avoir eu "un peu de chance" de s’en être sorti.

"Ce fut un match très difficile aujourd’hui", a expliqué le droitier de Vernon, en Colombie-Britannique, qui disputait sa première demi-finale sur le circuit depuis le mois d’octobre 2015 au tournoi ATP 250 de Valence. "Je suis très heureux d’avoir gagné. J’étais mal embarqué dans le troisième set, mais ce fut l’un de ces matches avec beaucoup de hauts et de bas et nous avons tous deux joué à un haut niveau. J’ai le sentiment que je rejoue vraiment très bien et que tout est possible".

Du coup, c’est Vasek Pospisil et non David Goffin qui défiera ce dimanche pour le titre le Français Gaël Monfils (ATP 9), tête de série N.1, déjà vainqueur à Montpellier en 2010 et 2014. Il s’agira de la deuxième finale de la carrière du Canadien après celle à Washington en 2014 où il s’était incliné contre son compatriote Milos Raonic.

"Ce ne sera pas évident, mais je vais monter sur le court avec l’idée de lâcher tous mes coups et je verrai bien ce que cela donnera", a-t-il ajouté.

David Goffin, lui, prendra le chemin du tournoi ATP 500 en salle de Rotterdam, où il affrontera le Néerlandais Robin Haase (ATP 163) au premier tour.