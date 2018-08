Goffin, forfait pour Winston-Salem, se concentre sur l'US Open

David Goffin (ATP 11) a donné un peu plus de détails sur sa blessure à l'épaule droite qui l'a contraint à l'abandon, samedi soir, en demi-finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati contre Roger Federer (ATP 2). Le Liégeois, 27 ans, a dû jeter l'éponge peu après la perte du tie-break du premier set 7 points à 3 contre le Suisse, à 1-1 40-30 dans la deuxième manche, après un appel au kiné qui ne lui a pas apporté de soulagement.

"Cela fait quelques jours que je ressentais une douleur", explique le numéro un belge, "et vendredi, à la fin de mon match contre Del Potro (NdlR : en quart de finale), elle s'est fait plus vive. J'avais dû disputer deux matches la même journée et j'avais mal au bras. Je sentais que cela venait de l'épaule et que cela irradiait vers le coude. Je me suis encore fait soigner le soir même et le lendemain matin. Et à l'échauffement de mon match contre Roger, j'ai réalisé que je ne pourrais pas servir à 100%. J'ai décidé de commencer le match et de voir comment les choses se passeraient. Je n'ai pas perdu mon service dans le premier set, mais j'ai estimé qu'il était trop dangereux de continuer, car la douleur se faisait à nouveau sentir. J'ai donc décidé d'arrêter".

C'est que David Goffin, qui a déclaré forfait pour le tournoi ATP 250 de Winston-Salem, dont il était première tête de série, désire évidemment être en pleine possession de ses moyens pour participer à l'US Open, la dernière levée du Grand Chelem de l'année. Et l'US Open, c'est dans huit jours à peine, le 27 août à New York.

"Je ne pense pas que ce sera un problème pour l'US Open. On verra avec mon staff, avec mon médecin et avec mon kiné s'il faut effectuer des examens supplémentaires. Je pense simplement que j'ai une semaine éprouvante et que je dois laisser reposer mon bras et mon épaule quelque peu. Il y a beaucoup d'aspects positifs à retirer de cette semaine et j'espère que je vais pouvoir les utiliser pour disputer un bon US Open. La priorité, désormais, est d'être prêt à 100% pour l'US Open", conclut-il.