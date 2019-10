Goffin exempté de premier tour à Anvers, Darcis contre Simon et Coppejans face à Murray

Steve Darcis: "Je suis serein, fier, et heureux d'avoir pu vivre de ma passion pendant si... Encore quelques matches, et ils s'en ira. Steve Darcis mettra un terme à sa longue carrière en janvier, il l'a confirmé juste avant le tournoi d'Anvers, auquel il prendra part. Entre performances et blessures, bonheurs et souffrance, il aura connu le meilleur comme le pire. Le joueur belge a accepté de se confier, sur sa décision, sur son avenir. Et bien sûr, il dresse le bilan de ces années passées sur le circuit professionel. Long entretien avec "Monsieur Coupe Davis"...