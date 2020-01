Goffin euphorique après avoir battu Dimitrov : "Super fier de mon match, ça fait vraiment du bien !"

David Goffin a réussi à venir à bout de sa "bête noire", Grigor Dimitrov, ce mardi dans le cadre de l’ATP Cup (4-6, 6-4, 6-2). De bon augure à quelques jours de l’Open d’Australie, où le tennisman belge aura à cœur de s’illustrer.

"Je me suis dit : voilà, tu joues Grigor, un joueur contre qui tu as souvent perdu malgré de bons matches, alors vas-y, aie la réaction qu’il faut après la défaite contre Evans (6-4, 6-4), et fais ton match, joue à fond, avec une belle intensité, a souligné David Goffin après sa victoire. On s’entraîne ensemble, on se connaît bien… et c’est passé ! Je suis super fier de mon match, c’est une victoire qui fait vraiment du bien. Je vais dans la bonne direction, et c’est comme ça que je dois continuer à avancer."