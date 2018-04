Goffin et Dimitrov se hissent au 2ème tour du double à Monte-Carlo

Associé au Bulgare Grigor Dimitrov, David Goffin a remporté lundi son match du premier tour du double au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Le n°1 belge, 10ème mondial, faisait donc équipe avec Dimitrov (ATP 5 en simple) pour sa rentrée 2018 sur terre battue. Les deux hommes se sont imposés (7-6 (3), 6-2) devant les Français Adrian Mannarino et Fabrice Martin. Goffin et Dimitrov, adversaires en finale du dernier Masters remporté par le Bulgare, défieront en huitièmes de finale le Croate Ivan Dodig et l'Américain Rajeev Ram, têtes de série n°8.

Le Liégeois de 27 ans connait un début de saison compliqué. Blessé à l’œil à Rotterdam, lors de sa demi-finale contre ... Dimitrov, il avait été tenu écarté des courts pendant un mois avant de faire sa rentrée au Masters 1000 de Miami fin mars. Mais pour son retour à la compétition, il avait été dominé par le Portugais Joao Sousa (6-0, 6-1).

Sixième tête de série du tournoi en simple, où il a d'ailleurs une demie à défendre, 'la Goff' défiera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 45) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 71).