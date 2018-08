Goffin et Dimitrov ont déclaré forfait pour le double à Toronto

David Goffin et Grigor Dimitrov ont déclaré forfait pour leur deuxième tour du tournoi de double de Toronto (Masters1000/5.315.025 dollars). L'Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic, premières têtes de série, sont donc directement qualifiés pour les quarts de finale du tournoi canadien.

Plus tôt dans la journée, Grigor Dimitrov (ATP 5) s'était qualifié pour les quarts de finale du tournoi de simple en battant avec difficulté l'Américain Frances Tiafoe (ATP 41) 7-6 (7/1), 3-6 et 7-6 (7/4) au terme d'une bataille de 2 heures et 26 minutes.

Après sa rencontre, le Bulgare de 27 ans s'est dit trop fatigué que pour pouvoir enchaîner avec un match de double le même jour.