Goffin engrange de la confiance à Monte Carlo : "Le plus important, c’est le jeu et le jeu est là"

David Goffin a remporté une victoire de prestige face à Alexander Zverev sur la terre battue de Monte Carlo. Il continue sa belle semaine et décroche son premier succès contre un joueur du Top 10 depuis plus d’un an.



"C’est vrai que cela faisait un moment que je n’avais plus battu un Top 10. Même si je ne m’étais pas non plus donné la chance de les affronter. Je suis encore un peu inconstant depuis le début de l’année mais cette semaine mon niveau est là. Je suis super content de mon niveau", a commenté notre compatriote.



"Cela me donne beaucoup de confiance", reprend Goffin. "Tout était là aujourd’hui. J’ai bien servi. J’ai été solide. J’étais très précis en coup droit et agressif quand il le fallait. J’ai bien bougé. C’était un bon match. Gagner trois matches dans un Masters 1000 te donne forcément de la confiance. Mais le plus important, c’est le jeu et le jeu était là".



Très costaud dans le jeu, David a aussi répondu présent quand il a fallu conclure. "Mentalement, j’ai réussi à rester dans le match. Particulièrement à la fin quand c’était difficile. Je menais 6-2 dans le tie-break. A 6-2, ce n’était pas fait. Je me suis un petit peu relâché. Avec la tension, il y a quelques coups qui ne sont pas partis. J’ai dû me pousser pour encore y aller pour un point. Les trois derniers points ont été très bons. J’ai bien servi. J’ai pris le contrôle du point avec mon coup droit. Je suis content de ma réaction rapide. Ça devait être le cas, si je voulais finir en deux sets".



Au prochain tour, Goffin affrontera Dan Evans, qui a aussi créé la surprise en sortant Novak Djokovic. "On est toujours surpris quand Novak perd avant la finale, surtout face à un joueur qui n’est pas un spécialiste de la terre battue. Mais Dan est un talent incroyable. J’ai toujours su qu’il pouvait jouer sur toutes les surfaces. Il est plus fort depuis qu’il a gagné son premier titre ATP et il a gagné pas mal de matches sur terre. Battre Novak dans un Masters 1000, c’est une grande performance."